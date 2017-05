Ullvang nummer ni

28. mai 2017 kl. 12:57 av av Alf-Einar Kvalavåg

Likevel var det en sterk prestasjon av tysværpadleren å komme til A-finale i det tøffe selskapet.

– Etter en god start for Lars Magne la seg på linje med tetbåtene klarte konkurrentene å oppretthodle et høyere tempo opp til halvkjørt løp. Da Lars Magne skulle sette inn sluttspurten manglet han litt av farten han hadde i semifinalen og han klarte aldri å ta igjen det tapte og kom i mål på en 9. plass, sier leder Lavrans Eikje.

Alt i alt en meget oppløftende helg for Lars Magne med 9. plass på K1 500m og ikke minst gårsdagens 5. plass på K2 500m med Hakeem Teland fra Fana KK. Helgens resultater viser at Lars Magne er i ferd med å etablere seg blant verdens beste padlere på 500m distansen. Neste helg kommer nye muligheter under World Cup 3 i Beograd, Serbia.

Mer om Ullvang sin WC-helg kommer i papiravisen på torsdag.