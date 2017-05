Knepent tap

31. mai 2017 kl. 20:22 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 3 Kolnes-Falkeid 2-1 (2-1)

Kolnes (noe høye) gras.

6. div. avd. 4

0-1 Sander Susort (4).

1-1 Rune Pensgård (5)

2-1 Rune Pensgård (10)

Dommer:

Asbjørn Bakken forteller:

0-1: Sander vinner et langt oppspill, kriger seg forbi og setter skuddet fra 12 meter, til side for keeper.

1-1: Kolnes vinner ballen på 16 meteren, skuddet går rett på Øystein Odland som sklir og mister ballen over streken.

Det er høyt gress på banen. Vanskelige forhold.

2-1: Høyt innlegg. Falkeid forsvaret nøler og Rune Pensgård setter inn sitt andre fra bakre.

Falkeid har hatt presset i siste del av omgangen. Flere farlige situasjoner uten at det har blitt det helt store ut av det. Kolnes har vært småfarlige på kontringene.

Pause og 2-1

2. omgang

Det blir mye dueller og fighting i den andre. Kolnes har sine angrep med det er Falkeid som presser og forsøker. Kolnes forsvarer ryddet unna og er tøffe i duellene og er over det lovlige noen ganger. Det blir noen gule kort som følge av det.

Det ender 2-1.

Uavgjort hadde nok vært mest rettferdig i dag.