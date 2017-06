Viktig og vanskelig

1. juni 2017 kl. 08:45 av av Alf-Einar Kvalavåg

Stegaberg-trener Dag Frode Tønnesen vet at det ikke bare er å ta turen til Karmøy å hente hjem poeng. Etter en sterk 2-1-seier over Skudenes sist helg, stiller laget denne gangen litt mer mannsterke.

– Vi reiser til Torvastad på torsdag med følgende gjeng som går for tre nye poeng, sier Tønnesen, som per nå ikke har Petter Lønning tilgjengelig.

Torvastad – Stegaberg

Torvastad idrettsenter i kveld torsdag kl. 18.00

Magnus Grindheim

Torbjørn Steinsland

Alfred Bringedal

Stein Erik Kvamen

Espen Tørresdal

Ørjan Hagland

Øyvind Stakland

Christoffer Kydland

Morten Mæland

Håkon Mannsåker

Sigbjørn Tysvær

Rune Lindanger

Jan Reidar Tjøsvold

Thomas Stølsvik

Dag Frode Tønnesen

Morten Sørensen

