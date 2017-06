Ble nummer 1, 2, 3, 5 og 6

Det ble mer enn OK for Johan Kringeland Eriksen på Sørlandet Travpark i går kveld. Det hele ble toppet med seier sammen med hesten Charm Elden.

7. juni 2017 kl. 21:19 av av Alf-Einar Kvalavåg

Her er tirsdagens resultater for Kringeland Eriksen på Sørlandet Travpark:

Charm Elden, 1. plass (hans 14. for sesongen)

Tin Gnist, 2. plass

Homme Hera, 3. plass

Myr Seira, 5. plass

Norabel Sørlandets, 6, plass

Flying Credit S.S., uplassert

Tirsdag vant han sin seier nummer 13 bak Eldnok på Forus.