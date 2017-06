Dette er lavmål, folkens

Tysværvåg barnehage har den siste måneden opplevd at det har vært folk som har benyttet seg av skogsområdet hvor de har plassert en koie. Dessverre er det ikke for å slappe av og å leke. Det er rett og slett blitt gjort herverk mot barnehagen sine eiendeler, mot fuglekasser og på naturen. Nå ber de folk slutte med herjingene og har meldt saken til politiet.

9. juni 2017 kl. 14:44 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Området er daglig turmål for barna og barnehagen tenker det er hyggelig å kunne bidra til at de i nærområdet bruker området, men den siste tiden har bruken gått over til hærverk. Barnehagen har hengt opp fuglekasser hvor det har vært en del egg og fugleunger. Det er derfor veldig trist når barnehagebarna kommer bort og opplever at fuglekassen med innhold er brent på bålet. I starten på mai var det bålforbud i Tysvær og da kunne barnehagen oppleve å komme bort til området der det fortsatt var varme i gruen, sier styrer Anne Stine Askeland Gjerde.

Det har vært spor etter mopeder på området og i tillegg til bruk av ild har en tatt utstyr som barnehagen har stående på området.

– Sanitærvesken er tømt ut, og ellers har en lagt brennbart materiale ved inngangsdøren til koien. Barnehagen oppfordrer alle i nærmiljøet om å følge med om de skulle se noe. Saken er også rapportert til politiet, sier styreren.

Politiet kan varsles på 02800