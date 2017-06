Konsert og kino i det fri

9. juni 2017 kl. 08:23 av Mona Terjesen

Berge Ohm og Brage Halsnes har begge – til tross for sin unge alder, gjort seg godt bemerka musikalsk her lokalt.

Bokn & Havresekkane er det derimot ikke fullt så mange som kjenner til.

Det lokale bandet hadde lunsjkonsert i Tysværtunet forrige måned, og samlet da over 100 publikummere.

– Utrolig kjekt at så mange tok turen! Nå gleder vi oss veldig til å opptre under Midtsommerfesten, sa vokalist Dan Jørgen Eide blidt etter konserten.

Lover trøkk

Gjengen som øver i Aksdal, og har hatt flere konserter i Haugesund tidligere, lover både nytt materiale og mye trøkk under utekonserten.

Etter den musikalske biten, klokken 21.00 om kvelden, blir det skikkelig rånestemning på festplassen. Da gjentas suksessen med utekonsert. På lerretet vises den populære norske filmen «Børning 2»

