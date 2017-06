Zekiye tok gull!

Det ble gull på Zekiye Nyland under International Women Grand Prix 2017 i dag.

10. juni 2017 kl. 20:05 av av Mona Terjesen

– Zekiye Nyland tok gull i klassen sin i 14th International Women Grand Prix 2017. Hun hadde følgende serie Rykk 78 kg. ok, 82kg. ok og desverre bom på 84 kg. I Støt gjorde hun 94,98 og 101 kg. Totalt 185Kg. Dette er 5 godkjente løft og stevnepers. Veldig bra vi er stolte over Zekiye, forteller Dag Rønnevik.