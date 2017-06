Har du sett Mia og Milo?

22. juni 2017 kl. 16:50 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Hundane er av rasen Jack Russler, og den eine har band på seg medan den andre har sele på seg. Begge hundane er chippa. Eigar ber folk i området om å halde augene opne, og om å ringe Tysvær lensmannskontor eller henne sjølv om ein ser noko.

Eigar av hundane, Jeanette Lønning, fortel at ho har leita høgt og lågt desse dagane, og at ho har fått god hjelp frå vener og kjende.

– Det er heilt forferdeleg. I dag har eg vore i fjellet i mange timar å leita. Folk i bygda har hjelpt meg med å dele ut plakatar, og vener har reist hit for å hjelpe meg å leite, fortel hundeeigaren som bur i Bådsvikfeltet i Skjoldastraumen.

Den landsdekkande organisasjonen Med hjerte for Hunder på Rømmen Reserveløsning har engasjert seg i saka, og eigarkontakt i organisasjonen Nina Mathiesen håper at folk nå vil hjelpe med å finne Mia og Milo.

– Om ein ser hundane må ein kontakte eigar, eventuelt prøve å sette seg på huk med ein godbit og prøve å lokke dei til seg. Men ein veit aldri kva hundar har vore ute for ute i naturen, som møte med rovdyr eller bilar. Dei kan vere skremt, og då er det viktig å opptre aktsamt, seier ho.

Telefonnummeret til eigar er 93063447.