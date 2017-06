Innbruddsraid på Frakkagjerd

22. juni 2017 kl. 08:48 av av Alf-Einar Kvalavåg

Politiet fikk i natt melding fra en vekter om at det hadde vært innbrudd på Frakkagjerd skole. Det er uklart om innbruddstyvene har fått med seg noe fra barneskolen.

Det samme gjelder på klubbhuset til Stegaberg IL.

På ungdomsskolen like ved har noen prøvd å få opp et vindu på baksiden. Det har de ikke lykkes med.

– Det er uklart om den/de som har vært ute på dette har fått noe med seg. De har brutt oppp vinduer på begge stedene de har vært inne. Per nå har vi ikke fått tilbakemeldinger på at noe er stjålet. Det ser ikke ut ut som det er «proffe» kriminelle som har vært på tokt, men vi er selvsagt åpne for alle tips og innspill. Innbruddet på barneskolen ble meldt 03.53. På idrettshuset klokken 05.22. Er det noen som har sett noe i tidsrommet 03.00 – 06.00 i dette området som strekker seg fra ungdomsskolen og opp til barneskolen er vi svært intressert i tips om det, sier lensmannsbetjent Atle Thorbjørnsen.

Politiet er interessert i tips i saken på telefon 02800

Som sist

– Jeg var bortom i natt kl 05:30 og registrerte skade på vindu inn til et kontor og en dørlås, men begge fikk vi lukket og låst. Men innbruddet er inn samme vindu som sist for et år siden. De har åpnet skapdører inne på kontoret, og letet i esker på pulten. Men ingenting er tatt. De var nok på leting etter penger, sier daglig leder i Stegaberg IL, Aud Irene Eikemo.