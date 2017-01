Grindafjord Feriesenter er solgt

Bergenseren Kjell Fenne har kjøpt Grindafjord Feriesenter. Dermed er en lang familietradisjon ved veis ende. – Nå har jeg hatt litt tid på meg til å tenke over dette salget, så det gikk helt greit å signere kontrakten. Jeg er trygg på at vi har funnet rett mann til jobben, sier Trygve Hebnes.

17. juni 2015 kl. 22:46 av av Alf-Einar Kvalavåg

Partene vil ikke ut med hva Fenne har betalt for Grindafjord Feriesenter, Grindafjord Eiendom og Hauvac.

– Nå overtar han alt og jeg blir med og overlapper driften fram til oktober. Det er ingen tvil om at dette er litt spesielt, men vi har hatt god tid til å tenke oss om, og som sagt har vi fått et svært positivt inntrykk av den nye eieren, sier Hebnes.

– Vil de mange faste beboerne merke noe av eierskiftet?

– Ikke nå i førsteomgang. Hva han ønsker å gjøre fremover vil tiden vise.

– Du vil ikke kommentere noen pris, men er du fornøyd?

– Ja, det er jeg. Vi ville ikke selge for en hver pris, og jeg mener vi har fått det feriesenteret er verdt.

– Hvilke jobbplaner har du personlig?

– Det blir vel NAV det da, ler Trygve Hebnes.

Kaldt men folksomt

Sesongen så langt i år har vært våt og kald. Men camingfolket lar seg ikke skremme.

– Nei, så langt i år er vi økonomisk omtrent der vi var i fjor. Vi har mange faste som bor her, og de kommer uansett vær. Litt nedgang i drop in enkeltdøgn, men det har vi tatt igjen på hytteutleie. Det ser ut til å bli en ny strålende sesong. Og vi må da vel ha mye godt vær i vente, sier tidlegere feriesentereier Trygve Hebnes.