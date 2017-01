Christina Vedø og Gina Gedick fra Tysvær kano og kajakklubb er begge klare for tur til Sverige.

To padlere klare for VM

28. juni 2015 kl. 17:27 av av Alf-Einar Kvalavåg

Av Lavrans Eikje

Christina Vedø gjorde det også bra med blant annet 2. plass på K1 500m i senior damer klassen. I de yngre årsklassene gjorde Sander Askeland sine saker bra med hele 3 andreplasser i Gutter 12 år klassen. Se vedlagt oppsummering av resultater.

Uttaket til junior og U23 VM ble også klart i helgen og gledelig er det at Christina Vedø er tatt ut i U23 troppen for å padle K4 500m, Gina Gedick er også tatt ut i juniortroppen, også hun for å padle K4 500m. Mesterskapet går av stabelen i Portugal 23-26. juli, Tysvær KKK gratulerer utøverne med uttaket.

Gina og Christina er også tatt ut til Nordisk mesterskap i henholdsvis junior og U21 troppen, dette stevnet blir arrangert i Sverige 8-9. august.