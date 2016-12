Wee.no inngår samarbeid med Lothepus

19. desember 2016 kl. 12:02 av av Mona Terjesen

Familiefar og entreprenør Leif Einar Lothe (45) fra Utne i Hardanger er best kjent som Lothepus i serien Fjorden Cowboys, der han sammen med Joar Førde (35) gjør forskjellige stunts i inn og utland. Etter tre sesonger med Vestlands-action på TV2 har Leif Einar rukket å bli et kjent ansikt – alltid med en ufiltrert uttrykksform og et glimt i øyet. Som countryartist med band har det også blitt to utgivelser og en rekke konserter de siste årene.

På lag med Wee.no

Lothepus har nå signert en avtale med Wee.no, som blant annet betyr en liten TV-serie for nett, samt testing av utstyr og andre aktiviteter i sosiale medier. Innholdet blir lagt ut i WeeGruppens kanaler og på nettsidene under 2017.

– TV-underholdning og musikk er supert, men det er maskinentreprenør og anleggsarbeider jeg er. Boring, sprenging, muring, sjøarbeid og tunnelsikring jobber jeg med til daglig. Som entreprenør passer det utmerket å samarbeide med en solid utstyrsleverandør som Wee.no, og jeg gleder meg stort til 2017 og alt som skal skje, sier Leif Einar Lothe.

Daglig leder i Wee.no, Rune Wee, er godt fornøyd med avtalen med Lothepus.

– Lothe er kjent som en livlig vestlending, men bak underholderen Lothepus har vi også en dyktig maskinentreprenør. Det er en kombinasjon vi i WeeGruppen setter pris på og som vi ønsker å assosiere oss med, sier Rune Wee.

Aktivt 2017

Tilhengerne av Lothepus har mye å glede seg til fremover. Alt i julen dukker han opp på skjermen, og rett over nyttår er han deltaker i Kjendis-Farmen der han lever gårdslivet med blant andre Vendela Kirsebom, Aylar og Jarl Goli. Senere i vinter blir det premiere på sesong fire av Fjorden Cowboys.