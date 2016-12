Roy flytter til Sandnes

20. desember 2016 kl. 08:46 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Klubben og trener Bengt Sæternes har gitt meg et svært godt inntrykk, noe som var avgjørende for valget. Med mine sportslige ambisjoner synes jeg den lyseblå drakten passer meg godt. Jeg ser nå frem til å komme i gang og til å treffe spillergruppa. Alle jeg har pratet med har kun hatt gode ord å si om Sandnes Ulf. Jeg håper og tror på et godt sportslig år for både klubben og meg selv, forklarer Miljeteig til 1. divisjonsklubbens nettside.