Sto han av

27. desember 2016 kl. 20:50 av av Alf-Einar Kvalavåg

Etter å ha lest gjennom loggene til nødetatene ser det ut til at det aller meste har gått bra. Strømbrudd på Frakkagjerd og deler av Kallevik – Høie ble meldt tidlig. Det gjorde også at Altibox var ute av drift en periode. Et par trær blåste over veiene våre. Strømbruddet gjorde at en del automatiske brannalarmer slo seg på, noe som gjorde at det lokale brannvesenet var i aksjon.

Et gjerde løsnet og føk ut på f.v. 515. det tok også brannvesenet seg av. I båthavnene hadde folk tydeligvis sikret seg godt. Vannstanden var tidvis svært høy, men litt gunstig vindretning gjorde at de store skadene uteble.

Har du opplevd noe annet send oss gjerne et bilde du vil dele med våre lesere:

post@tysver-bygdeblad.no