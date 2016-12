Strålende fornøyd

27. desember 2016 kl. 21:57 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Dette var andre gang fotballgruppen i Stegaberg Il arrangere Stena RomjulsCup, og vi er allerede sikre på at vi kommer til å invitert til RomjulsCup også i 2017. I år hadde vi 23 lag med totalt 150 spiller, men potensiale er nok større, om vi klare å lage gode arrangementer i årene som kommer. Vi har også åpnet for at spiller kan melde seg på uten å ha et lag å spille med, da finner vi et lag som de får være med på. Dette har funger fint de to årene vi har holdt på, sier Leif Stølsvik i idrettslaget.

– Som alle arrangementer i regi av idrettslag krever dette en del dugnadsarbeid, men vi har en god gruppe med «ja mennesker» som alltid stiller opp. Så for å oppsummere årets cup kan vi si, velkommen til Romjulscup 2017, avslutter Stølsvik.