Hjelpemiddellageret er flytta

Tysvær kommune melder om at Hjelpemiddellageret deira er flytta frå om med i går (27. desember).

Lageret har fått den nye adressa Frakkagjerdvegen 252.

– Lokala ligg no to hus aust for Pizzabakeren på Frakkagjerd, og vil bli godt merka med skilt, melder kommunen.