Ny rekord med 30.000 besøkende!

29. desember 2016 kl. 10:46 av av Mona Terjesen

– En miliepæl vi kun for kort tid siden selv ikke trodde var mulig å nå. Årets kinobesøk er en tredobling fra 2010, og en økning på 21 prosent sammenlignet med forrige toppår i 2015. Åtte år på rad med besøksrekord er vi stolte over, sier kinosjef Øystein Simonsen.

Den formidable besøksutviklinga viser hvilken sterk posisjon den lokale kinoen utgjør.

– Høy standard på saler, i tillegg til stor satsing på å lage arrangement rundt filmer skaper aktivitet, entusiasme og besøk. I 2016 har det blitt festpremierer, strikkekino, babykino, dagkino, importerte musikkdokumentarer, Tysvær skrekkfest, kinobursdager, Lituaisk film, filmspesialvisninger etter ønsker m.m. Ansatte på kinoen har bygd utfoer til Istid, x-wing til Star Wars, bil hengende fra taket i forbindelse med Børning og utvist stor kreativitet og gjennomføringsevne på arrangement. I tillegg har samarbeid med lokalt næringsliv vært viktig, både med Aksdal senter, Haugesund sparebank, Møller bil med fleire. 2016 har vært et fantastisk kinoår, særlig hyggelig har det vært med tre norske filmer blant de fem best besøkte. Vi har full tiltro til at kinobesøket skal holde seg høyt på Tysvær kino. Videre satsing på kinodriften og med oppgradering av saler i året som kommer. Og filmåret 2017 ser veldig lovende ut, oppsummerer Simonsen.

Topp 5 filmer besøk 2016:

Snekker Andersen 1831

Den gode dinosaur 1761

Istid: på kollisjonskurs 1530

Børning 2 1068

Kongens nei 1039