Kvalitetscup i Skjoldhallen

1. januar 2017 kl. 20:13 av av Alf-Einar Kvalavåg

Etter en vellykket håndballcup som ble arrangert tidligere i romjulen var det fotballen som skulle rulles i den nest siste kvelden i 2016 i Skjoldhallen.

Skjold sin Statoil nattcup ble arrangert på en vellykket måte med mange spennende og morsomme kamper. Det var høgt nivå på mange av kampene som utspant seg denne kvelden. Etter gruppespillet og 2 spennende semifinaler var det El Diablos og FC Kuchi som spelte seg fram til finalen. Dette ble som forventa en spennende og jevn finale, men FC Kuchi dro det lengste strået andre år på rad, og vant knepent 1-0.

– Vi i Skjold er strålende fornøyd med cupen, og ønsker alle lag velkomment tilbake neste år. Då håper vi for øvrig at vi kan få flere jentelag med, slik at vi kan sette opp en egen jentegruppe, sier Lasse Staurland i Skjold IL.

FC Kuchi: Arnt Emil Hauge, Adrian Strand, Vemund Eskevik, Morten Knutsen, Arne Bjordal

El Diablos: Jonas Staurland, Matihas Lindanger, Gottfred Lindemann, Håvard Hovland, Vegard Steinsland, Åsmund Håheim, Halvor Hansen og Petter Steinsland