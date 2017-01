Nok snø til en snømannkonkurranse

Hvor mye snø skal til for å glede liten og stor ved Grinde skule? Lite. Svært lite. Men snømenn ble det.

2. januar 2017 kl. 14:03 av av Alf-Einar Kvalavåg

I dag kom snøen. I løpet av et par timer ble Tysvær farget hvitt. Akkurat nok til at elevene ved Grinde skule kunne storme ut og ha snømannkonkurranse. Her er resultatene.