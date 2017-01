Noen har kjørt i marka ved Dragavika. Lite populært for de som jobber med grøntareal. Foto: Ingvild M. Rørtveit

Herverk i Dragavika

Folk fra kommunen har vært på befaring i Dragavika i dag, og der ble de møtt av et trist syn. En bil har kjørt over både eng og plener i det som rett og slett ser ut som herverk.

3. januar 2017 kl. 09:38 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi har kontaktet politiet og de skulle ta seg en tur. Det kan se ut som føreren har vært ekstra uheldig for bilen står igjen her. Den har kjørt seg fast. Trist at slikt skjer, sier Johnny Wannberg i Tysvær kommune.