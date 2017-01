Tysværbu er trygg etter skytedrama i Mexico

16. januar 2017 kl. 14:02 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg vil hilse hjem til alle i Norge å si jeg har det bra. Ser av kartet at jeg var cirka 700 meter unna der det smalt. Playa del Carmen er en turistby og politiet har vært veldig beskyttende med at det ikke skal skje ting her, sier Wiik som er på ferie i byen.

– Hva vet du opm det som har skjedd?

– Det er ikke lett å få helt oversikt over hva som har skjedd. Så akkurat nå vet jeg ikke mer enn det som står i norske nettaviser. Jeg la ut en liten melding om at jeg har det bra. Trist at slikt skjer, men jeg føler meg trygg, sier Wiik.

Da vi var i kontakt med Wiik klokken 14 norsk tid var den 08.00 i Playa del Carmen.

I følge http://www.vg.no/nyheter/utenriks/musikkfestivaler/norske-mira-havnet-midt-i-skytedrama-det-er-masse-nordmenn-her/a/23899189/ var det en stor elektronika musikkfestival i byen hvor mange tusen var møtt frem til avslutningsdagen. Det er ikkje kjent hvor mange som er drept i skytingen.