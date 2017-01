– Har hatt flaks

18. januar 2017 kl. 09:42

Det var tidlig i dag at en bilfører ikke har klart å svinge unna i rundkjøringen i Grinde. I følge en SMS vi fikk har bilen bremset kraftig opp og truffet et skilt. Føreren var i følge vår tipser ikke skadd.

Poltiet har ikke lagt ut noe etter kollisjonen, men sier til H-avis.no at det har vært en ulykke, hvor føreren enten har vært uoppmerksom eller hatt for stor fart.