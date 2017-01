Folk strøymde til Tysværdagen

21. januar 2017 kl. 15:06 av Ingvild Rørtveit Myklebust

Det myldra av både barn og vaksne i Sysco arena i dag. Her fekk ein verkeleg oppleve kva Tysvær har å by på. Næringsliv, lag og foreiningar og andre hadde laga stands, der dei fortalde om kva dei driv med.

Somme hadde artige aktivitetar, andre hadde verkeleg gjort seg flid med utstillinga, til dømes å ta med eit gindbygg som kulisser.

– Eg synest Tysværdagen har vore kjempebra. Det er eit flott tiltak, seier Jan Atle Kalkvik som var på Tysværdagen.

Han bur sjølv i Tysvær, og innrømmer at han har lært meir om kommunen i løpet av dagen.

– Her var fleire stands som viste noko eg ikkje visste om her i Tysvær, seier han.

Les meir i papirutgåva på torsdag.