Morten Salvesen inn i trenerteamet

27. januar 2017 kl. 09:02 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Det er med stor glede at klubben kan bekrefte at Morten Salvesen blir med i trener teamet rundt a-laget. Dette er en styrkelse av apparatet. Morten er fotballfaglig flink, sosial, lagbygger og ikke minst en kjekk kar. Jeg er personlig strålende fornøyd med at Morten blir med oss, sier trener Dag Frode Tønnesen.

Morten Salvesen bor på Kolnes og har vært sterk engasjert i klubben der i mange år. Blant annet har han hatt stor suksess som trener i ungdomsfotball og som miljøskaper. I Tysvær er han mest kjent for sine roller på Straumen, Førland og Førre skole.