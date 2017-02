Årsmøte i Tysvær Arbeiderparti

1. februar 2017 kl. 10:06 av av Alf-Einar Kvalavåg

Stortingsrepresentant for AP Hege Haukeland Liadal hadde tale og kom inn på at Arbeiderpartiet er eit FOLKEPARTI, og at arbeid, helse,kunst, klima og kvardagsinkludering er viktige kampsaker for AP. Midlertidig ansettelse må det bli slutt på og fast ansettelse må vera målet.

Kulturkort for ungdom må også prioriterast, og at ungdom fullfører vidaregåande skule. Noreg treng eit yrkesfagløft. Skulehelsetenesta må styrkast og med Jonas G Støre som statsminister, vil AP øyremerke midlar til skulehelsetenesta.

Innan grunnskulen kom Hege inn på «Lese, skrive og reknegarantien».

Grunnskulen treng fleire lærarar og tryggare skular. Aktivitetsskulen er eit nytt begrep, og sak som AP vil ha i programmet sitt som blir lagt fram til våren.

Styret i Tysvær AP:

Synnøve Bårdsen Lindanger – leiar

Geir Helge Hansen – nestleiar

Trond Tindeland – sekretær

Aleksander Snare – kasserar

Kathleen B Askeland – studieleiar

Bodil Svanberg – styremedlem

Åse Paulsen – kvinnekontakt

Tara N. Baral – Haugaland AOF

Anita Halsnes – gruppeleiar kommunestyret

Synnøve Bårdsen Lindanger, leiar