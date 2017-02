Lønning tilbake

2. februar 2017 kl. 15:43 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Med 22 friske og sultne i troppen så er det veldig vanskelig å ta ut en kamptropp. Aldri kjekt å utelate noen, men som trener så er det en del av jobben. Jeg er opptatt av at alle skal få nok spilletid i vinter til å bevise at de fortjener å starte første seriekamp. Så her blir det rullering, sier trener Dag Frode Tønnesen.

Denne gangen har han med seg spillere som Petter Lønning, Rune Lindanger og Glenn Fjellet i troppen.

Vi skal bygge videre på den gode opplevelsen fra sist kamp, samt legge ned ett godt stykke fysisk arbeid!

Stegaberg – Hemmingstad fredag kl 19.00

Troppen som møter imorgen:

Dag Frode Tønnesen

Espen Førland

Espen Tørresdal

Jan Reidar Tjøsvold

Morten Mæland

Petter Lønning

Terje Kristiansen

Magnus Grindheim

Ørjan Hagland

Øyvind Stakland

Stein Erik Kvamen

Torbjørn Steinsland

Thomas Stølsvik

Christoffer Kydland

Vidar Hovland

Glenn Fjellet

Rune Lindanger