Bruk refleks

7. februar 2017 kl. 17:02 - Lesarinnegg

Vi som arbeider på veien ser også at voksne er dårlig til å sette på refleks på barna sine når de går til og fra skolen. Har du noen gang reflektert over hvilken konsekvens dette kan ha?

For deg personlig betyr det at du utsetter deg selv og barna dine for fare. For oss som yrkessjåfører betyr det at vi kan oppleve det verste som kan skje på jobb – å kjøre på noen. Det mange ikke tenker på er at vi ofte mister førerkortet ved påkjørsel. Om mennesket vi kjørte på var synlig eller ikke betyr lite for politiet. Vi mister førerkortet og dermed vår mulighet til å jobbe. Dette betyr at en allerede forferdeligsituasjon gjøres verre fordi vi også mister vårt levebrød.

Det er en svært enkel løsning på dette: bruk refleks!

Yrkestrafikkforbundets sjåfører på Haugalandet deler i disse dager ut reflekser gratis. Refleksen gir oss 8 sekunder ekstra for å oppfatte deg som går langs veien. Dette høres ikke så mye ut, men det er forskjellen på 25 meter og 140 meter. Disse åtte sekundene kan være livsviktige. Refleksen kan festes i lomma, og henger i knehøyde. Det er reflekser i knehøyde som synes best av bilister.

Sørg for at du og barna dine bruker refleks.

Vi i Yrkestrafikkforbundet vil se deg, ikke treffe deg.

Karsten A. Larsen

Regionsleder Yrkestrafikkforbundet

Rogaland & Vest Agder