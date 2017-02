Hytte ved sjøen blir dyrere

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 1,7 prosent det siste året. Den typiske sjøhytten koster nå i snitt kroner 2.244.748,-.

7. februar 2017 kl. 19:01 av Eiendom Norge

I Tysvær er snittprisen 1.917.143 kroner.Prisutviklingen i Tysvær har gått litt opp og ned viser tall fra Eiendom Norge. Toppåret var 2010 da snittprisen for en hytte ved sjøen i Tysvær var 2.556.522 kroner.

Men i resten av landet stiger prisene.

– Den sterke prisveksten fra sesongen 2014/2015 ble etterfulgt av en mer forsiktig vekst denne sesongen. Til tross for den moderate veksten har vi aldri tidligere hatt en høyere snittpris for sjøyhyttene i Norge, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Siste året ble det solgt 2.175 sjøhytter, en oppgang på 10,2 prosent fra året før. Hvaler og Fredriksstad er kommunene med flest salg det siste året med henholdsvis 62 og 59 solgte hytter.

I mai og juni 2016 ble det solgt 627 sjøhytter, som er en økning i samme periode fra i fjor på 13,4 prosent.

– Våre medlemmer har gjennom det siste året meldt tilbake om stor interesse på hyttevisningene. Dette gjenspeiler seg i salgstallene. Det er et rekordhøyt antall hyttesalg gjennom megler siste året. Tradisjonelle sjøhyttekommuner som Hvaler, Fredrikstad og Kragerø har hatt flest salg, noe som er naturlig når dette også er blant regionene med størst utbud av hytter for salg, sier Dreyer.

I snitt tar det 107 dager å selge en fritidsbolig ved sjøen. Det er en nedgang på 18 dager fra samme periode i fjor. Raskest gikk det å selge fritidsbolig på Nesodden med et snitt på 46 dager. Tregest gikk det i Lillesand med et snitt på 249 dager.

– Det tar fortsatt relativt lang tid å selge en sjøhytte i Norge. Å kjøpe en fritidsbolig følger en helt annen takt enn boligmarkedet, og de fleste selgere må belage seg på at det tar tid å selge en sjøyhytte, sier Dreyer.

Lillesand er årets dyreste hyttekommune. En gjennomsnittlig fritidsbolig på Lillesand koster kr. 5.020.417,-. Deretter følger Tjøme og Sandefjord på henholdsvis kr. 4.852.955,- og kr. 4.638.000,-..

Den generelle trenden er imidlertid at selgerne ikke oppnår prisantydning. I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 1,9 prosent under prisantydning.

Det er flest hytter til salgs i Lindenes, Kragerø og Lyngdal med henholdsvis 65, 58 og 45 objekter for salg.

– Det selges flere dyrere hytter nå enn på flere år, noe vi ser i at gjennomsnittsprisene i mange hyttekommuner øker. Likevel er det mange hytteselgere som får en lavere pris enn hva de forventer. Det viser at markedet fremdeles er selektivt i mange områder, avslutter Dreyer.

Boligprisstatistikken er utarbeidet av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS

