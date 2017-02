Ingenting stopper Lindesnes-gjengen

Strømbrudd under lydprøvene. Nytt strømbrudd under konserten. No problem, spør du gjengen i Lindesnes Trekkspillklubb. De showet, spilte og sang for to ganger fullt hus i Tysværtunet.

10. februar 2017 kl. 18:41 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det ble skikkelig høypuls stemning da strømmen i Tysvær forsvant like før den populære trekkspillklubben skulle på scenen. Ute sto 380 spente og forventningsfulle billetteiere.

– Ingen problem. Vi spiller i foajeen til de får tak i mer strøm, kom det raskt fra den populære gjengen. Og slik ble det, selv om strømmen kom i det de startet på den første sangen.

– Nå skal strømmen være mer stabil utover kvelden og det lover godt for konsert nummer to, sa kulturhusleder Øystein Simonsen.

Fantastisk

Gjengen dro i gang med sin nummer 1 hit over alle «Vigelandsvalsen» og stemningen i salen var på topp fra første takt. Og i radene dukket ordet fantastisk opp. Så litt venting hadde slett ikke ødelagt dagen for mange av de langveisfarende fansen.

– Tysvær skal være på turnélisten hvert år. Det er helt spesielt å komme her. Så dette er en konsert vi gleder oss til, sier altmuligmann og stifter Atti Eikaas.

