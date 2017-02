Lido har produsert platen til Chance the Rapper som vant to priser under nattens Grammy-utdeling. Foto: Lido (homepage)

Lido sentral bak dobbel Grammy-vinner

I natt ble Grammy delt ut i LA. Peder Losnegård fikk ikke mindre enn to priser for sitt arbeid med Chance the rapper sitt album «Coloring Book».

13. februar 2017 kl. 09:33 av av Alf-Einar Kvalavåg

Platen var nominert i klassen for beste rap-album. Prisen gikk til albumet «Coloring Book» signert Chance The Rapper og som Peder Losnegård har produsert, som også fikk prisene «Best rap artist» og «Best new performance».

Totalt 9 norske var involverte på ett eller annet nivå i en eller annen nominasjon. Peder var den eneste av de norske som fikk en Grammy. Det vil si – han fikk to.

– Jeg er så glad for at favorittartisten min ble min venn, og jeg er så stolt av å ha hjulpet ham å ta hjem en Grammy. Takk, skriver Lido på Twitter.

Låtene Lido har vært involvert i er «Same Drugs» og «Angels». I dag blei det kjent at Chance the Rapper er klar for Øya.

Her er noen av årets Grammy-vinnere:

Årets album: Adele, «25»

Årets låtinnspilling: Adele, «Hello»

Årets sang (låtskriving): Adele og Greg Kurstin, «Hello»

Beste nykommer: Chance the Rapper

Beste musikkvideo: Beyonce, «Formation»

Beste popalbum, vokal: Adele, «25»

Beste popframføring (solo): Adele, «Hello»

Beste rapalbum: Chance the Rapper, «Coloring Book»

Beste urban contemporary album: Beyonce, «Lemonade»

Beste rockealbum: Cage the Elephant, «Tell Me I’m Pretty»

Beste alternativrock-album: David Bowie, «Blackstar»

Beste countryalbum: Sturgill Simpson, «A Sailor’s Guide to Earth»

Beste rockeframføring: David Bowie, «Blackstar»

Beste rockesang: David Bowie, «Blackstar»

Beste rapsang: Drake, «Hotline Bling»

Beste rapframføring: Chance the Rapper featuring Lil Wayne and 2 Chainz, «No Problem»