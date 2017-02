I dag har det blitt kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles mobil lommebok for hele det norske folk. Ill: Haugesund Sparebank

Sparebanken vipser med DNB

I dag har det blitt kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles mobil lommebok for hele det norske folk.

13. februar 2017 kl. 10:13 av Haugesund Sparebank

Fakta om Vipps Fakta om Vipps – Norges mest populære betalingsapp:

• Vipps har over 2,1 millioner brukere som gjennomfører 200.000 transaksjoner daglig.

• Over 30.000 bedrifter og lag har hittil tatt i bruk tjenesten.

• I løpet av 2016 har Vipps også lansert nettbutikkhandel, Vipps for bedrifter og Vipps Faktura.

Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier. Inn på eiersiden kommer 15 selvstendige sparebanker, som også er deleiere i Frende Forsikring, Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre. Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter, slik at samarbeidet inntil videre ikke vil få noen praktiske konsekvenser for bankkundene.

– Målet er at kunden skal kunne bruke Vipps til all betaling og i alle situasjoner i fremtiden. Vi ser frem til å kunne realisere disse ambisjonene sammen med andre banker i det nye selskapet. Det innebærer at det kommer mye nytt og spennende allerede i 2017, sier administrerende banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre.

– Vipps, med sine 2,1 millioner brukere, har blitt veldig populær hos det norske folk som mobil betalingsløsning. Vi ønsker å være med å samarbeide om å lage en komplett mobil lommebok for våre kunder. Mobilbetaling forenkler betaling uten kontanter eller bankterminal, og gjennom dette nye samarbeidet vil Vipps bli enda bedre, fortsetter Bente Haraldson Syre.

