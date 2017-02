Klar for kvartfinale

20. februar 2017 kl. 13:30 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Akkurat nå er det litt smårusk i troppen, småskader og jobb gjør at vi drar til Stord med 16 sultne gutter. Det er fortsatt bare februar så fokuset blir en god gjennomkjøring der en fortsatt ønsker å se igjen ting som en har trent på i vinter. Vi krever ikke finspill i februar men vi krever at vi fremstår som et lag, og at hver enkelt legger ned et stykke arbeid da spesielt i form av innsats, spilleglede og duellkraft, sier trener Dag Frode Tønnesen.

Stegaberg har ikke tapt så langt i år, men møter kvalifisert motstand i Trott som spilte 2-2 mot Djerv 1919, vant 8-2 over Skudenes og 3-2 over Kolnes.

– Vi er fortsatt ubeseiret, noe som vi selvfølgelig ønsker å være lengst mulig. Så får vi se i etter kampen mot et bra Trott-lag om vi fortsatt er ubeseiret i 2017, sier Tønnesen som har følgende tropp med seg nordover.

Trott – Stegaberg Macron Vintercup Prestgardskogen tirsdag klokken 19.30

Stegaberg:

Dag Frode Tønnesen

Thomas Mæland

Kjetil Bjørkheim

Nicholas Charalambous

Petter Lønning

Øyvind Stakland

Håkon Mannsåker

Stein Erik Kvamen

Alfred Bringedal

Thomas Stølsvik

Rune Lindanger

Espen Førland

Espen Tørresdal

Kenneth Kristiansen

Ørjan Hagland

Torbjørn Steinsland