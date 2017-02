Fikk skikkelig bank på Stord

21. februar 2017 kl. 21:42 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi brente straffen før kampstart og det var begynnelsen på en kamp hvor vi måtte jage mye. Men vi lå i rammen vår og forsvarte oss godt mot et solid Trott-lag. Øyvind Stakland scoret for oss i 1. omgang og stillingen ved pause var 2-1. Også de første 20 minuttene av 2. omgang var helt OK. Men da var vi slite etter å ha kjempet hardt i 65 minutter. De satte inn på sju spillere som var minst like gode, eller bedre enn de som de tok ut. Da kom det to kjappe mål og vi raknet litt. Til slutt sto det 7-1, forteller trener Dag Frode Tønnesen.

Tønnesen forteller om et godt Trott-lag som spiller i 4. divisjon.

– De var gode og det var egentlig et tidsspørsmål om hvor lenge vi kunne stå i mot. Vi var dessverre litt i manko på spillere i kveld, og da ble det synlig at det er en divisjon mellom oss, sier treneren.

Mer om kampen i papiravisen på torsdag.