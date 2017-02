Utrolig prestasjon av Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen og hesten Robust sto for en skikkelig skrell på Forus i kveld. Bak 12. valget suste han inn til en svært overraskende seier.

21. februar 2017 kl. 22:15 av av Alf-Einar Kvalavåg

Resultatet for V65 3. avdeling:

1. 12 Robust/Johan Kringeland Eriksen

2. 4 Spydå Ø.K./Tom Erga

3. 7 M.H. Sylvia/Svein-Ove Fløisvik

Når Kringeland Eriksen og Robust fosset over målstreken i det sure vinterværet kunne de fleste kaste bongene. Til slutt var det ingen som hadde seks rette, mye takket være grindekusken sin prestasjon. Vinnerpremien til Beate Barka og Liv Marit Barka på Jørpeland var småpene 16000 kroner. Hesten hadde i fjor sommer et par 2. plasser å vise til.

Kringeland Eriksen kjører igjen på Sørlandet den 24. februar, da er han satt opp bak fem hester.