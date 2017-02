Havarist slept til kaien på Gismarvik

23. februar 2017 kl. 15:26 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Jeg fikk en telefon om dette i dag morges, men vet ikke så mye mer enn at det skal til kai for kontroll. Det er GMC Maritim som tar seg av dette og jeg har ingen informasjon om hvor lenge skipet eventuelt skal ligge her, sier administrerende direktør Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark.

Skipet som er på veg sørover langs kysten har ligget flere år i Høylandsbygd i Kvinnherad og skal etter det NRK kjenner til å ha en rekke mangler. Skipet er nå observert like sør for Bokn. Det var 20 mann ombord da motoren stoppet. Seks av disse ble evakuert.

Kystverket la ut denne oppdateringen tidligere i dag:

Oppdatering kl 09.05 torsdag 23. februar:

Slepet går mot Gismarvik. Kystverket avslutter statlig aksjon fra kl 09.00. Vaktlaget monitorerer og følger slepet videre. Kystverket beholder KV Bergen og ett statlig slepefartøy, BB Connector, i beredskap. Øvrige mobiliserte ressurser fra Kystverkets side blir nå demobilisert fortløpende.

Klokken 13.45 er slepet ved Høvringøy og har en fart på 3,9 knop.

Klokken 15.15 er slepet like ved Haugaland Næringspark og kaien på Gismarvik.

Flere aviser har laget saker på skipet de siste dagene, hvor det er blitt stilt spørsmål rundt eierskap og sertifisering.