Nytt kristeleg parti

10. mars 2017 kl. 15:18 av av Mona Terjesen

– No samlar me inn underskrifter, slik at me kan stille til val, fortel Magne og viser oss ei oversikt.

For at Verdipartiet skal kunne stille liste ved Stortingsvalet i Rogaland neste år, trenger dei 500 underskrifter innan mars månad.

– Me har passert 300, og trenger 200 til. Det håper me at me skal klare. Me kjemt til å nytte tida godt ved å stå på standar ulike stader i fylket, opplyse om partiet og kva me står for og forhåpentlegvis også rekruttere nokre nye medlemmar, seier Magne.

I dag består partiet av 36 medlemmar. Underskriftene som dei no samlar inn er ikkje medlemmar, men støtte – slik at partiet skal få delta i valet.

Les meir i papirutgåva på torsdag…