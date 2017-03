Litt av hvert

Natt til lørdag er en travel natt for politiet. Her er nattens logg.

11. mars 2017 kl. 09:52

Politilogg for Sør Vest politidistrikt – Haugesund OPS

2311 – Fartskontroll i Karmøytunellen – Haugesund

En UP-patrulje gjennomførte fartskontroll inne i Karmøytunellen. Målingen var en såkalt gjennomsnittsmåling og resulterte i fire forenklede forelegg. Høyeste hastighet var 107 km/t i 80 km/t sonen. Det gir en bot på 8.300 kr.

0042 – Beruset kvinne – Karmøy

En kvinne i 50-årene ble innbrakt fra et boligfelt på nord-Karmøy hvor hun hadde lagt seg ned på en plen. Overstadig beruset og ikke i stand til å ta vare på seg selv. Innbrakt til drukkenskapsarrest for avrusing. Får sove rusen av seg her. Ingen anmeldelse.

0046 – Bruk av narkotika – Haugesund

En av våre patruljer påtraff en mann 50-årene ute i Haugesund sentrum. De fant grunn til å mistenke mannen for røyking av hasj, noe en urinprøve senere bekreftet. Mannen erkjente forholdet, patruljen opprettet sak og vakthavende politiadvokat utferdiget et forelegg. Mannen vedtok boten på kr 3.000 og ble deretter dimittert.

0056 – Unge jenter med alkohol – Vindafjord

En patrulje kom i kontakt med to unge jenter på 14 år som skulle på fest og hadde alkohol i ryggsekken. De erkjente også å ha drukket alkohol, men i så små mengder at det ikke var synlig. Jentene kjørt hjem til sine foresatte.

0059 – Ville hoppe på sjøen – Haugesund

En politipatrulje fikk hindret en kvinne i slutten av 20-årene i å hoppe på sjøen i Smedasundet. Alkohol og et trøblete kjærlighetsforhold var en del av bakgrunnen. Kvinnen transportert til legevakten og derfra overlatt til sin familie. Ingen straffesak. Kun omsorg.

0106 – Urinering – Haugesund

En mann i begynnelsen av 40-årene, som ikke klarte å holde seg lenger, er anmeldt for at han urinerte i gågata fremfor å bruke et av de offentlige toalettene i sentrum. Til tross for at mannen bokstavelig talt ble tatt med buksene nede erkjente han ikke straffeskyld. Sak er opprettet av patruljen.

0124 – Beruset mann – Stord

En mann i 20-årene, som vi kjenner fra tidligere, ringte og sa at han ville ta livet sitt. En patrulje sporet mannen opp på en fest og fikk han i tale. Han var overstadig beruset og henvendelsen til oss var for fylleprat å regne. Mannen vurdert til ikke å kunne ta vare på seg selv. Innsatt i drukkenskapsarrest i Haugesund for avrusing. Ingen sak.

0152 – Lånt legitimasjon – Haugesund

En observant dørvakt i Haugesund avslørte at en ung kvinne forsøkte å komme seg inn på stedet ved hjelp av sin venninnes ID-kort. Begge jentene ble bortvist fra sentrum og det opprettes rutinemessig sak.

0247 – Bruk av narkotika – Haugesund

En politipatrulje påtraff en mann i midten av 20-årene som de mistenkte for å ruse seg på annet enn alkohol. Mannen erkjente å røyke hasj og det ble også bekreftet av en urinprøve. Mannen ble avhørt og sak opprettet.

0301 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund

En mann i midten av 20-årene ble observert av en av våre patruljer da han demonstrerte at han var sterkere enn et trafikkskilt. Trafikkskiltet klarte han å bende slik at det ble skjevt. Mannen, som var beruset, ble bortvist fra Haugesund sentrum resten av natten. Dette pålegget brøt han etter kun noen minutter. Han ble derfor satt inn i drukkenskapsarresten for avrusing og for å forhindre ytterligere skadeverk. Han ble anmeldt for ikke å ha etterkommet politipatruljens pålegg.

0330 – Promillekjøring – Stord

Øyenvitner meldte fra om en bil som hadde vært ute av veien og fått hjelp til å komme seg opp på veien igjen. En politipatrulje etterforsket seg frem til bilen og bileier. Bileier var en mann i begynnelsen av 20-årene som vi kjenner godt fra tidligere. Han var beruset, men nektet for å ha kjørt bilen. Han ble tatt med til legevakt for sikring av nødvendige prøver. Sak opprettes.

0353 – Berusede personer – Haugesund

En kvinne i midten av 20-årene ringte vår nødtelefon for å be om hjelp med en beruset mann utendørs i Haugesund sentrum. En patrulje ble sendt til stedet. Der viste det seg at både hun og mannen var så beruset at de ikke kunne ta vare på seg selv. Begge to endte i vår drukkenskapsarrest for avrusing. Det er uvisst om de kun har ruset seg på alkohol. Det må undersøkelser på morgenkvisten vise.