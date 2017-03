Stort sett som vanlig

12. mars 2017 kl. 11:17

2330 – Promillekontroll – Haugesund

En UP patrulje kontrollerte 29 bilførere for promille. Ingen utslag. En bilfører fikk forenklet forelegg for feil lysbruk.

0039 – Promillekjøring – Karmøy

En huseier i Eidsbakkane kontaktet oss etter at han hadde fått en personbil inn i hagen sin. I bilen satt bilfører alene og han hadde sovnet. En patrulje kjørte til stedet og fikk vekket føreren som var sjeldent beruset. Nødvendige prøver ble sikret på legevakten og mannen, som var i slutten av tenårene, var så beruset at det ikke var forsvarlig å sende han hjem. Han har derfor overnattet i vår fyllearrest i påvente av at han blir så edru at han kan ta vare på seg selv.

0200 – Tørrkoking – Haugesund

Mange branner starter når folk kommer beruset hjem og vil lage seg mat. Kl. 0200 fikk vi melding om en slik brann i en bygård i Haugesund sentrum. En mann i 20- årene hadde varmet tacoskjell i brødristeren. Det var gjort så grundig at skjellene tok fyr. Brannen spredte seg ikke. Det er opprettet sak på forholdet.

0201 – Beruset person – Karmøy

En av våre patruljer kom over en overstadig beruset mann i Åkrehamn. Mannen som var i 40-årene hadde ingen hjemme som kunne se til han. Han ble derfor lagt inn i fyllearresten og får sove rusen av seg her. Ingen anmeldelse.

0248 – Ikke etterkommet pålegg – Haugesund

Vaktene på et utested i Haugesund sentrum ba en av våre patruljer om hjelp. En kranglevoren og sint gjest ville ikke forlate stedet på vaktenes anmodning. Gjesten, en mann i begynnelsen av 20-årene, ville heller ikke akseptere et pålegg fra politiet. Han endte derfor i fyllearresten og er nå anmeldt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

0258 – Full kvinne – Haugesund

En svært beruset kvinne ville hoppe på sjøen i Smedasundet, men ble stanset av en politimann. Kvinnen, som var i 20-årene, ble etter legesjekk sendt hjem med en venninne. Hun «rømte» fra venninnen og la turen mot sentrum igjen. Fortsatt svært beruset og i vekslende humør. En patrulje fant henne og nå sover hun rusen ut i vår fyllearrest.

0425 – Promillekjøring – Stord

En politipatrulje stanset en utenlandsk bilfører i 40 årene som var ruset på alkohol. Nødvendige prøver ble sikret og anmeldelse er skrevet.

0520 – Trusler med våpen – Karmøy

En ung mann meldte at han like forut var truet med det han oppfattet som et våpen fra en bil i Åkrehamn. Melderen hadde registreringsnummeret på bilen.

Patruljene våre bevæpnet seg og kl. 0547 hadde vi stanset bilen på Bygnes og pågrepet tre personer, to unge gutter og en jente. Jenta (14 år) og den ene av guttene (17 år) var mindreårige.

Det opprettes sak mot disse tre ungdommene og de vil følges opp av forebyggende gruppe på Karmøy lensmannskontor. Barnevernet blir rutinemessig koblet inn.