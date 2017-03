Ingen Vebjørn til Vard

14. mars 2017 kl. 13:12 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det var etter 2-1 seieren over Nest-Sotra sist helg at Ness måtte ta et valg. Selv om han ser mye bra i Vebjørn Søndenå Rullestad, så er han usikker på om det er rett å hente han til 2. divisjon nå.

– Det ble nei fra oss. Det regner jeg med at Vebjørn forstår, selv om han var lysten på å spille for Vard. Men jeg har en politikk at jeg ikke henter inn talenter fra naboklubbene for å fylle opp bak de spillerne som vi har utviklet selv. Det tror jeg er viktig på sikt. Men at Vebjørn har et stort talent, det er vi alle enige om, sier Ness.

– Var det enkeltepisoder i de to kampene som ødela for en overgang?

– Nei. Han var involvert i litt forskjellig, men hovedinntrykket var bra, men ikke godt nok denne gangen.

– Er jakten på spillere over for nå?

– Både ja og nei. Skal jeg hente inn en forsvarspiller så må det være en som går rett inn og forsterker oss. Om det skjer vet jeg ikke. Vi har en god stall, så får vi se hvor sterk den er når serien starter, sier Ness.

Forstår

For unge Rullestad kom ikke beskjeden som noe sjokk, selv om han selvsagt hadde håpet på et ja.

– jeg forstår at de ikke vil hent meg nå når de er ute ettr mer rutine. I tillegg er det nå også mest sannsynlig at jeg skal reise bort og studera til høsten. Så nå er Skjold fortsatt 1. prioritet, sier Søndenå Rullestad.

