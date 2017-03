Tre til, så er det slutt

20. mars 2017 kl. 14:21 av av Alf-Einar Kvalavåg

Det er mye latter når Vibeke Sørensen er ute på promotur nummer to for forestillingen om seg selv om Mr. Parkinson. Sist hun var innom var hun på vei til Oslo og sin annonserte hjerneoperasjon. I dag var hun tilbake, uten hår, med synlige arr i hodebunnen og med komiker Tom Mathisen og pianist Bjørn Halstensen på slep.

– Jeg gikk på lærerskolen med Vibeke «under krigen» og vi møttes for noen år siden og jeg fikk en mulighet til å spille med henne. Så «ballet» det på seg. Jeg kjenner Tom og han tente virkelig på dette. Så nå sitter vi her i Tysvær sammen alle tre og gleder oss stort til de tre forestillingene, sier Halstensen.

– Hva skal Tom Mathisen fra Prima Vera bidra med i dette showet?

– Jeg er jo vant til å jobbe med litt av hvert, sier Mathisen før han bryter ut en lang latter.

– Nei, hva skal jeg si. Først av alt er jeg mektig imponert av det hun får til. Dette er en viktig forestilling hvor også latter spiller en viktig rolle. Der kommer jeg inn. Først var det tenkt at jeg skulle være en forteller og binde dette sammen, men nå er jeg vel mer blitt en liten siderett til hovedmenyen. Det betyr at jeg er med på scenen mer enn det som var utgangspunktet. I tillegg tar vi et par Prima Vera låter. det skal bli bra, smiler Mathisen.

Optimisme

En blir glad bare en ser slike personer som Tom Mathisen. Glad blir en også av å møte Vibeke Sørensen etter de siste uker hendelse.

– Humor er viktig. det skal være sorg og latter om hevrandre. Etter operasjonen har jeg bestemt meg for å skrive om slutten på forestillingen. Så kommer det som Tom sier inn som et ekstra krydder. Jeg har fått en ny hverdag etter operasjonen og vil takke alle som har støttet meg. Men nå tenker jeg det er slutt med Mr. Parkinson for denne gang. Det har vært en lang og på mange måter smertefull reise. En bedre avslutning på dette enn sammen med disse to dyktige artistene kan jeg ikke få til, sier Sørensen.

Dermed blir fredagens ene og lørdagens to forestillinger tre helt spesielle avslutninger på en lang-lang rekke forestillinger.

Les mer om besøket til trioen i papiravisa på torsdag