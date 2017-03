Skrekkfest får støtte

21. mars 2017 kl. 10:49 av av Alf-Einar Kvalavåg

Planleggingen av årets Tysvær skrekkfest, som arrangeres 27.-29.oktober er i full gang.

– Me er veldig nøgde med å ha fått innvilga stønad frå både Norsk filminstitutt (for 3. gong) og Rogaland fylkeskommune (for første gong). Støtta er på henholdsvis 30 – og 20 000 kroner, seier «festivalsjef» Øystein Simonsen..

Årets skrekkfest er den 6. i rekkja.

– Dette gir oss høve til ytterligere å utvikle festivalen, som til hausten arrangeres for 6.gong. Det vil bli bokbad, skrekkbuffet, filmskapere, skrekkfans og ikkje minst dei beste skrekkfilmane frå heile verda. Det blir og ytterligere samarbeid på årets festival med Filmkraft Rogaland, seier ein godt nøgd Simonsen.

