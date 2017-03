Må ha Petter med på laget

22. mars 2017 kl. 22:17 av av Alf-Einar Kvalavåg

Treningskamp Terningkast 4 Stegaberg 5 (3)

Karmsund 2 (1)

Treningskamp

Frakkagjerd kunstgress

1-0 Petter Lønning (12)

2-0 Petter Lønning (32)

2-1 Fabio Garcia (40)

3-1 Christoffer Kydland (43)

4-1 Petter Lønning (55)

4-2 Alan Ochoa (str. 81)

5-2 Torbjørn Steinsland (88)

For det er ingen tvil. Stegaberg med og uten Petter Lønning er to forskjellige lag. En kan like det eller ikke, men når 28 åringen er motivert er han mer enn god nok for 5. divisjon.

– Jeg sliter med motivasjonen, og det er ikke lett for meg å velge hva jeg vil. Det har skjedd mye både på og utenfor banen det siste året, så jeg trenger litt tid. Men tre mål hjelper selvsagt på humøret, sier banens bestemann i 5-2-seieren over Karmsund.

– Jeg er selvsagt ikke glad for at Petter skal spille treningskamp for Nord. Vi har prøvd å forklare hvordan vi vil bruke han i år, og håper det er nok. Jeg regner med at han likte slik vi spilte i dag hvor han fikk jage i bakrom, sier Stegaberg-trener Dag Frode Tønnesen.

Avgjorde

Karmsund som i år skal spille i 6. divisjon begynte klart best, uten at det ble målsjanser av det. Det fikk de svi for da Lønning scoret 1-0 med leggbeskytteren etter snaue kvarteret. Det slukket mye av gnisten hos gjestene. Etter cirka en halvtime var Lønning der igjen, og avgjorde i realiteten kampen.

– Det er kjekt å score mål og jeg synes vi hadde full kontroll selv om de fikk seg et par mål. Dette var en god kamp av oss, med mye rom bak backene deres, sier Lønning.

Christoffer Kydland svarte raskt etter at Karmsund reduserte til 1-2 og med 3-1 til pause hadde hjemmelaget kampen der de ville.

Lønning scoret sitt tredje for kvelden like etter pause, før Torbjørn Steinsland fastsatte sluttresultatet rett før slutt til 5-2.

– En litt rotete start, men de siste 75 minuttene hadde vi god kontroll. Var litt folk borte i dag, så vi måtte omrokkere litt. Men det var helt OK, sier Dag Frode Tønnesen.

