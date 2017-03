Uavgjort i generalprøven

23. mars 2017 kl. 22:13 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 4 Skjold 2 (1)

Kopervik 2 (1)

Treningskamp

Grinde kunstgress

1-0 Sondre Bådsvik (22)

1-1 Wilson Gilbert (32)

1-2 Hieu Van Le (54)

2-2 Håvard Hovland (90)

Det sto 1-1 til pause i kampen som er den siste før Skjold setter kursen for Ålgård neste torsdag.

– Det er selvfølgelig forbedringspotensiale som alltid, men ekstremt godt jobba kollektivt av hele laget. Det var absolutt ein god treningskamp fra vår side, sier keeper Håkon Bådsvik.

Håvard Hovland utligna til 2-2 to minutter på overtid etter at KIL hadde snudd 0-1 til 2-1.

Tester

Skjold har i vinter testet ut tre spillere bak, noe de også gjorde mot Kopervik.

– Vi spilte med tre bak til cirka 60 minutter var spilt. Da byttet vi til 4-3-3 med Morten Bådsvik og Christian Askeland som midtstoppere, sier Halvor Hansen som spilte den første omgangen.

Fornøyd

Trener Håkon André Waage var godt fornøyd med generalprøven.

– Det må jeg si. Vi skapte mer enn nok sjanser til å vinne kampen, men svikter litt i det siste trekket. Vi får testet en del spillere som Roald Berge, Berge Ohm og Hilberg Nemeth, som trengte spilletid. Nå har vi tre treninger igjen før seriestart og det blir kamp om en plass på laget til kampen mot Ålgård.

– Dere slo tilbake på overtid?

– Det gjorde vi. Laget vårt har en kraftanstrengende måte å spille på, men denne gangen fikk vi justert tempoet slik at vi også hadde en sluttspurt. Det ble 2-2, helt greit, i den siste kampen før alvoret tar til. Tror begge lag skal være fornøyd med det, sier Waage.

