Endelig: Seriestart og Tipp & Vinn

I dag starter vår årlige tippekonkurranse, hvor premien til en heldig vinner er et gavekort fra GoTo på 6.000 kroner. Vi starter litt lett med bare to kamper på kupongen.

27. mars 2017 kl. 14:30 av av Alf-Einar Kvalavåg

I fjor var det rekordmange som tippet på lokale kamper. Og Thor Håkon Sternhoff opplevde alle tippere sin drøm da vi ringte han etter sesongslutt. Han har vært på tur i England og vi er nå klar til å finne en ny vinner.

Reglene er enkle.

Klikk deg inn og tipp. Alle rette kuponger gjennom sesongen er med i trekningen av gavekortet på 6.000 kroner.

Vi starter med de to kampene som går denne uken.

Ålgård – Skjold i 4. divisjon og Stegaberg – Nord i 5.

Det er ikke krav om at du bor i Tysvær for å vinne, bare så det er sagt.

https://tysver-bygdeblad.no/tippekonkurranse/

Kjøp avisa her