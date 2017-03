Stegaberg vil ha deg på kamp

30. mars 2017 kl. 11:08 av av Alf-Einar Kvalavåg

Stegaberg-trener Dag Frode Tønnsen vil ha folk på Stegaberg sin seriepremiere fredag kveld.

– Jeg håper og tror at vi er stålklar for å starte serien med et brak. Å starte med tre poeng hadde gitt «gutta» selvtillit og en ekstra boost som kan være utslagsgivende i de neste kampene. Vi går for tre poeng mot Nord, sier Tønnesen.

Litt rusk og mangler i troppen er det på grunn av skader og noen andre forfall.

Husk å tippe før i ettermiddag kl. 17.00: https://tysver-bygdeblad.no/tippekonkurranse/

– Vi stiller likevel med denne slagkraftige troppen:

Stegaberg – Nord

Frakkagjerd kunstgress fredag kl. 19.00.

Dag Frode Tønnesen

Torbjørn Steinsland

Petter Lønning

Øyvind Stakland

Stein Erik Kvamen

Alfred Bringedal

Rune Lindanger

Kenneth Kristiansen

Ørjan Hagland

Thomas Stølsvik

Håkon Mannsåker

Thomas Mæland

Jan Reidar Tjøsvold

Christoffer Kydland

Morten Mæland

Glenn Fjellet

Erik Frøyland

Les om Stegaberg før seriestart i dagens papiravis, som du også kan kjøpe her:

Kjøp avisa her