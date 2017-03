Espen Nikolaisen hadde et svært godt grep om Thomas Stølsvik og Nord. Her kunne det selvsagt blitt straffe, men slik blir detaljer i kampen som endte 1-1. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Det holdt ikke for Stegaberg

31. mars 2017 kl. 21:45 av av Alf-Einar Kvalavåg

Kampfakta Terningkast 2 Stegaberg 1 (0)

Nord 1 (0)

5. div. avd. 4

Frakkagjerd kunstgress

1-0 Rune Lindanger (53)

1-1 Ingolf Olsen (86)

Dommer: Sjur-Jarle Hauge, Djerv 1919

Tilskuere: 50

Rune Lindanger scoret for Stegaberg tidlig i andreomgang og mange håpet og trodde at det skulle bli litt mer fart og presisjon over hjemmelaget. det skjedde aldri og da Nord fikk straffe fem minutter før slutt, var det bare rett og rimelig at lagts superveteran Ingolf Olsen jr. fikk ta den. Han sørget for 1-1, noe som irriterte Stegeberg-spillerne mest.

– Det er vanskelig å si hva som skjer. Vi velger vanskelige løsninger og treffer ikke med samspillet. Jeg tenkte dette var en kamp hvor 1. målet vinner, og var selvsagt glad da jeg fikk en nydelig ball av Christoffer Kydland og satte den i mål. Men det var ikke nok, sier målscorer Lindanger.

Trist

Spilende trener Dag Frode Tønnesen var om mulig enda mer trist enn sin medspiller etter 90 minutter.

– Jeg synes ikke 1. omgangen var så aller verst. Andre var mye dårligere og vi fikk ikke skapt noe fremover. I stede konter de, får straffe,mål og et poeng. Kjipt. Dette var to poeng tapt, sukker Tønnesen.

Det verste av alt var at det var mye dårligere enn det Tønnesen oppfattet like etter kampslutt. I deler av kampen gikk det lange perioder mellom hver gang en pasning traff en medspiller. Det var tannløst foran mål, og selv om forsvaret tidvis hadde full kontroll og var sikkert som banken, var det til slutt ikke nok. Stegaberg kjørte fram for mange på en dødball fem minutter før slutt. Klarte ikke å løpe hjem og mistet to poeng. det kommer til å s