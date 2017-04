Grønnestad til Tysvær VK

1. april 2017 kl. 19:46 av av Alf-Einar Kvalavåg

– Vi er veldig glade over så mange deltakere. Også veldig kjekt at Kamilla Storstein Grønnestad har valg å bli med i Tysvær Vektløfterklubb. Det at så mange også setter rekorder er veldig kjekt. Zekiye er for tiden i en tung treningsperiode så for henne var konkurransen bare trening. Neste konkurranse for våre Junior/ungdomsløftere vil være Junior NM 29.04. Da stiller vi med 4 stykker. Dessverre en som ikke kan stille, skriver leder Dag Rønnevik i en melding.

Her er resultatene:

Serina Eikemo Kallevik fikk 46 i rykk og 63 i støt ny pers i støt

Lone Austerheim fikk 41 i rykk og 45 i støt ny pers i rykk

Tonje Heitmann fikk 33 i rykk og 42 i støt ny pers i støt

Christense Våge fikk 42 i rykk og 52 i støt ny pers i rykk, støt og sammenlagt

Monica Dahle fikk 42 i rykk og 50 i støt (veldig bra etter å ha blitt mor for kort tid siden.)

Kamilla Storstein Grønnestad 63 i rykk og 85 i støt ny pers i støt

Zekiye C. Nyland fikk 78 i rykk og 95 i støt

Alexander S. Vika ble dessverre stående uten resultat. (For å bli en god vinner må en ha lært å være en god taper også.)

Ingvild Bang, Larvik AK 40 i rykk og 51 i støt