Falkeid snudde til seier

3. april 2017 kl. 22:05 av av Alf-Einar Kvalavåg

Terningkast 5 Sveio 1 (0)

Falkeid 3 (0)

6. div., avd. 4

Sveio kunstgras

1-0 Marius Flatnes (61)

1-1 Fredrik Svendsen (77)

1-2 Johan Tysvær (81)

1-3 Knut Austerheim (86)

Dommer: Petter Mortveit -god

Her er Asbjørn Bakken sin rapport:

Falkeid har dominert 1.omgangen i Sveio, uten å komme til de helt store sjansene. Nærmest var Stian Helgeland på to identiske sjanser der ballen stryker hode, på noe som kunne gitt en stuss i mål. Sindre Bakken hadde et skudd på utside av stolpen fra skrått hold. Noen gode langskudd som Sveiokeeperen har hatt full kontroll på. Sveio har hatt et par farlige kontringer som lett kunne resultert i mål, men 0-0 etter 1. omgang.

2. omgang

60 min gedigen Falkeid sjanse retur fra keeper etter skudd fra Bertin Gismarvik. Stian Knutsen setter den like utenfor på nesten blankt mål.

61 min 1-0 Sveio Marius Flatnes. Sveio kontrer og Marius Flatnes kommer alene mot keeper Øystein Odland og plasserer den under og i mål.

77 min 1-1 Falkeid Fredrik Svendsen

Falkeid får corner etter et godt skudd fra Johannes Vikre.

Fredrik Svendsen har vært innpå i ett minutt og på corneren heder han inn utligningen via tverleggeren.

81 min. 1-2 Falkeid Johan Tysvær. Frispark fra 40 meter. Ballen går over keeper, og inn i bakre kryss. En flott prestasjon. Sveiokeeperen blir skadet i situasjonen.

86 min. 1-3 Falkeid. Et strålende angrep satt ut til Kristian Alvestad, som setter fart forbi sin oppasser. Ballen slås knallhardt inn og på bakre stolpe banker Knut Austerheim ballen i nettaket.

Like etterpå har Sveio store muligheter for redusering. Kampen svinger.

Det ender med 1-3 og Falkeid seier. Totalt sett fortjent. Sveio mye mer med i 2 omgangen, men poengene havnet på Troppene i kveld etter en skikkelig lagseier.

Trener Tor Gismarvik naturlig nok fornøyd med poengene. – I dag har vi spillere som som både overrasker og imponerer, sier han, og trekker frem førsteomgangen til Sindre Bakken som et eksempel på det. En godt gjenomført kamp av hele laget.