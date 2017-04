Kolumbus er pådriver for felles billettsystem

• Dette er en offentlig-offentlig samarbeidsavtale som er inngått mellom Kolumbus AS (Rogaland), Brakar AS (Buskerud), Agder kollektivtrafikk AS (Agder), Østfold kollektivtrafikk (Østfold) og Ruter AS (Oslo og Akershus) om felles utføring av tjenester for billettsalg og billetthåndtering.

• Partene administrerer kollektivtransporten i sine regioner, som en offentlig oppgave.

• For å nå nasjonale mål gjennom en effektiv og miljøvennlig persontransport og varestrøm, har partene identifisert felles utfordringer og muligheter i å tilby de reisende felles tjenester for billetthåndtering og tilhørende tjenester.

• Samarbeidsavtalen gjelder i første fase etablering av en felles mobil billettløsning, og vil etter hvert også omfatte felles anskaffelser.

• Det skal utvikles en samarbeidsversjon basert på Ruters eksisterende billettapp som er utviklet for Android- og iOS-baserte smarttelefoner.

• Felles baksystemer i samarbeidsappen integreres via integrasjonsplattformen SAPI. SAPI sørger for datautveksling mellom ulike systemer, som også beregner pris på kundens reise. Partene vil utvikle en egen modul for prisberegning, basert på gjeldende pris- og sonestruktur for hvert enkelt kollektivselskap.

• Systemet er i sin helhet koblet opp mot nasjonal Ordredatabase (NOD).

• Den offentlig-offentlig samarbeidsavtalen er ikke omfattet av anskaffelsesregelverkets krav om kunngjøring og konkurranseutsetting.

• Avtalen er ikke av kommersiell art, og ingen av aktivitetene som samarbeidet omfatter blir utført for andre enn partene.

• Det er lagt opp til at samarbeidet kan utvides til flere tjenester og at flere administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk kan tre inn i samarbeidet etter hvert