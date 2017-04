Startet med 0-3 og rødt kort

5. april 2017 kl. 20:11 av av Alf-Einar Kvalavåg

Trott 2 – Nedstrand 3-0 (0-0)

6. div. avd. 4

Prestgardskogen

Det var Trott som kom best i gang, og Nedstrand var egentlig litt heldige at det var målløst til pause. I andre omgang kom det et par lette mål i mot. Rikard Aksland fikk to gule kort og ble utvist.